Gematik schafft eGK-Abrufweg für Arzneimittelversender

An die ganz große Glocke will die Gematik die Nachricht offensichtlich nicht hängen: Versteckt in einer Pressemitteilung vom Dienstag, die darüber informiert, dass Florian Hartge einen Tag zuvor zum Interims-Geschäftsführer der Gematik berufen wurde, erklärt die Gematik, dass sie für Arzneimittelversender einen eigenen Abrufweg über die elektronische Gesundheitskarte (eGK) ohne PIN erarbeitet. Die Gesellschafterversammlung habe „ferner“ beschlossen, „dass hinsichtlich der mobilen Nutzung der eGK ohne PIN für den digitalen Verkaufsbereich eine entsprechende Spezifikation“ erarbeitet werden soll. Die Betreffzeile der Pressemitteilung verrät hierzu nichts.

„Entsprechende Produkt- und Anbieterzulassungen sollen dann auf Basis dieser Spezifikation erteilt werden können und somit verschiedene Anwendungsfälle im Kontext der eGK möglich werden“, wird weiter erklärt. Veröffentlicht werden soll sie noch im ersten Quartal des kommenden Jahres, abgestimmt mit den Gesellschaftern, dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) und dem Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI). Das Zulassungsverfahren solle dann „zeitnah“ erfolgen.