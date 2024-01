KIM oder TIM – was eignet sich wofür?

Was verschickt man über KIM?

Über KIM können sich die Nutzer Befunde wie Labordaten oder Röntgenbilder, (elektronische) Arztbriefe, Heil- und Kostenpläne, (elektronische) Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen oder auch Abrechnungen schicken. Sofern beispielsweise ICD-10-Codes in Arztbriefen strukturiert hinterlegt sind und in das Kundenkonto in der Warenwirtschaft automatisch eingelesen werden können, sind derlei Informationen auch für Apotheken interessant und relevant. So wüsste die Warenwirtschaft immerhin bei einem hinterlegten ICD-10-Code 73.8, dass der Kunde unter einer sonstigen Laktoseintoleranz leidet und bei Arzneimitteln mit dem Hilfsstoff Laktose eine Substitution indiziert ist.

Aktuell profitieren jedoch vor allem Ärzte, Krankenhäuser und Krankenkassen von den über KIM verschickten Informationen, da sie in deren (heil-)beruflichem Alltag eine größere Rolle spielen als in Apotheken. Interessant ist KIM vor allem für Apotheken, die eine stationäre Pflegeeinrichtung gemäß § 12a Apothekengesetz (ApoG) mit Medikamenten und dem Rezeptmanagement für Dauermedikation versorgen. Hier wurden in der Vergangenheit, zu Zeiten von Faxgerät und Papier, Ausdrucke mit Arzneimitteln, deren Reichweite beim Patienten sich dem Ende neigt, an die verordnenden Ärzte gefaxt, damit diese Folgerezepte ausstellen. In der aktuellen Kommentierung zu „KIM-Nachrichten für das E-Rezept“ [4] wird aber klargestellt, dass sowohl die Rezeptanforderung seitens der Apotheke als auch der Rezeptversand durch den Arzt „über die Pflegeeinrichtung“ erfolgen sollen. Selbst wenn die Möglichkeit der automatischen Weiterleitung aus den Systemen der Pflegeeinrichtung explizit in der Kommentierung erwähnt wird, so liegt die Schwierigkeit dieses für heimversorgende Apotheken interessanten Konstrukts ganz woanders. Für Pflegeeinrichtungen ist eine Anbindung an die TI nämlich erst ab Juli 2025 verpflichtend. Dennoch wird dieser Anwendungsfall die Arbeit für Heimversorger spürbar erleichtern.