„Praxen und Apotheken müssen das gemeinsam anpacken“

DAZ: Herr Hartge, der neue Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) meint, dass das E-Rezept noch nicht zu 100 Prozent ausgereift sei. Daher könne man es noch nicht in die Fläche bringen. Entspricht das auch Ihrem Eindruck?

Hartge: Rund 6.000 digitale Arzneimittelverordnungen sprechen aus meiner Sicht eine andere Sprache. Die wurden bisher bundesweit in Arztpraxen ausgestellt und in Apotheken eingelöst. Von den ersten Testläufen in der Fokusregion ausgehend, sind wir inzwischen bei einem regulären Betrieb in vielen Praxen und Apotheken angekommen. Technisch reden wir also über einen sehr hohen Entwicklungsgrad. Organisatorisch betrachtet sind tatsächlich noch nicht alle mit einem E-Rezept in Berührung gekommen.