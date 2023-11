BMG: Hartge soll vorübergehend Gematik-Chef werden

Die Nationale Agentur für Digitale Medizin (Gematik) soll übergangsweise einen neuen Geschäftsführer bekommen. Wie das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) am Montag gegenüber der DAZ bestätigte, habe man Florian Hartge für den Posten der Interimsführung vorgeschlagen. Die Gesellschafterversammlung der Gematik werde dann am 11. Dezember über den Chef-Posten entscheiden.

Die Gematik selbst wollte sich zu der Neubesetzung nicht äußern. Man beteilige sich nicht an „Spekulationen im Kontext der Geschäftsführungsposition“. Bei Fragen zur Ausschreibung und Besetzung der Geschäftsführung solle man sich an das BMG wenden.

Bereits im April dieses Jahres war über einen Führungswechsel spekuliert worden. Nachdem 2019 das BMG die Gesellschaftermehrheit der Gematik (51 Prozent) übernommen hatte, war Leyck Dieken in die Führung der Agentur berufen worden. Im September gab das BMG dann die Aufhebung von Diekens Arbeitsvertrag zum Jahresende bekannt – in „bestem gegenseitigen Einvernehmen“, wie es vom BMG am Montag hieß, „um sich einer neuen beruflichen Herausforderung zu widmen“.