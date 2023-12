Ramelow unterstützt Apothekenprotest

Wie die ABDA in einer Pressemitteilung bekannt gab, hat sich Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow in einem Brief an die Landesapothekerkammer Thüringen gewendet. Ramelow sende darin ein „Signal der Unterstützung und Solidarität“, zitiert ihn in die ABDA. Ramelow bestärkt die Apotheker:innen in ihrem Willen zum Protest: Er hält Demonstrationen, sowie die zeitweisen Schließungen für gerechtfertigt, um den Anliegen ihres Standes Gehör zu verschaffen.