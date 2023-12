CDU-Abgeordnete besuchen Noweda

Nach den Protestaktionen der Apotheker in den vergangenen Monaten scheinen die Oppositionsfraktionen des Bundestages sowie Landespolitiker aller Fraktionen um die Gunst der Apothekerschaft zu wetteifern.

In Schleswig-Holstein und in Baden-Württemberg hatten Union, Grüne und FDP verschiedene Anträge zur Stärkung der Vor-Ort-Apotheken eingebracht, die im November in den Landtagen diskutiert wurden. In den Debatten zeigte sich weitgehende Einigkeit. Auch im Bundestag wurde auf Antrag der Union über das Thema debattiert. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat unlängst in einem Brief an die Landesapothekerkammer seine Unterstützung für die Apotheken zugesagt.

Anscheinend haben die vergangenen Protestaktionen – aber sicher auch die verschärfen Arzneimittelengpässe – die Aufmerksamkeit der Politik für die Probleme der Apotheken geweckt.