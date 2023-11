Apotheken droht „Schieflage“ – CDU/CSU-Antrag zu Arzneimittelversorgung

Das Lieferengpass-Gesetz (ALBVVG) wirkt (noch) nicht, der von Lauterbach im Rahmen seines nachgeschobenen „Fünf-Punkte-Plans“ angekündigte erleichterte Austausch hat sich als Luftnummer entpuppt. Die Sorge, dass auch in diesem Herbst und Winter mit erheblichen Arzneimittelversorgungsschwierigkeiten gerechnet werden muss, ist nicht gewichen. Hinzu kommt: Das Apothekensterben beschleunigt sich, und damit verschlechtert sich die Versorgung noch weiter.

Die oppositionelle CDU/CSU-Fraktion will in dieser Situation am Freitag einen Antrag in den Bundestag einbringen, der sich der Thematik annimmt: „Arzneimittelversorgung sicherstellen – Versorgungssicherheit gewährleisten“, so der Titel. Nach einer 45-minütigen Aussprache dazu soll die Vorlage, die der DAZ vorliegt, zur federführenden Beratung an den Ausschuss für Gesundheit gehen. Ein Blick in das Dokument zeigt, dass viele Bedenken, aber auch Forderungen der Apothekerschaft darin Einzug gefunden haben.

Unter Verweis auf frühere Warnungen des Pharma-Großhandels wird in dem Antrag festgehalten, dass „die Lage bei der Verfügbarkeit von dringlich benötigten Arzneimitteln, darunter kindgerechten Antibiotika und anderer Arzneimittel in Form von Säften und teils auch in Tablettenform“ weiterhin „sehr angespannt“ sei. Apotheken werden als „tragende Säule in der Arzneimittelversorgung“ bezeichnet, ihre Situation aber drohe „in eine Schieflage zu geraten“. Angeführt werden hierzu die neuesten Zahlen zu den Apothekenschließungen in Deutschland.