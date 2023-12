Overwiening spürt „politischen Rückenwind“

Nachdem ABDA-Präsidentin Gabriele Regina Overwiening sich am Dienstag in einer Videobotschaft bei den Apothekenteams für die zahlreiche und tatkräftige Teilnahme an den bundesweiten Protestaktionen bedankt hatte, sprach sie am Mittwoch vor der Mitgliederversammlung der ABDA über Zwischenerfolge und den weiteren politischen Kurs.