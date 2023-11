Protest in Dresden: „Zurückhaltung war gestern“

Ähnliches beschreibt eine junge Apothekerin aus der Leipziger Hansa-Apotheke: Auch in Sachsen gebe es lediglich den Standort Leipzig, um Pharmazie zu studieren und auch dort sei die Anzahl der Studienplätze viel zu gering. Sie hat erst vor knapp einem Jahr angefangen als Apothekerin zu arbeiten. Während ihres Studiums hätte sie sich nicht vorstellen können, dass sie einmal für die Sicherung ihrer wirtschaftlichen Existenz auf der Straße protestieren muss. Insbesondere in Ostdeutschland sieht sie einen massiven Mangel beim Angebot an Studienplätzen im Bereich Pharmazie. Auch hinsichtlich der Lehrinhalte sieht sie Verbesserungsbedarf: Das Studium sei sehr stark naturwissenschaftlich geprägt. Nicht zuletzt deswegen, würden sich viele Absolvent:innen auch für andere Berufe, als den des Apothekers entscheiden. Im Rahmen ihres Pharmazie-Studiums seien ihr beispielsweise keinerlei betriebswirtschaftliche Grundlagen vermittelt wurden. Auch durch diesen Mangel an kaufmännischer Sachkenntnis schreckten viele junge Pharmazeuten vor der Existenzgründung zurück, sagt sie, insbesondere in wirtschaftlich ohnehin unsicheren Zeiten.

Auch ihre Chefin meldet sich zu Wort: Vor allem für junge Menschen, insbesondere junge Frauen, sei eine ausgeglichene Work-Life-Balance entscheidend. Viele wollen nicht mehr im Vollzeit-Modell arbeiten und darauf müsse man auch in den Apotheken eine angemessene Antwort finden. Zum Glück, sagt sie, konnte sie drei syrische Angestellte gewinnen. Ohne sie müsste sie ihre Apotheke schließen, da es anders nicht möglich sei genügend Personal zu einzustellen.

Aber nicht nur jene, die bereits in den Apotheken stehen, brachten ihre Forderungen lautstark hervor. Schüler:innen der Gesundheitsschule Eisenhüttenstadt, Brandenburg, waren beispielsweise nach Dresden gekommen, um auf die besonderen Probleme des Nachwuchses hinzuweisen. Ihr Hauptthema: die Ausbildungsvergütung für PTA und PKA. Sie halten ein Schild mit der Aufschrift „Pharmazeutisch Technische Ausgebeutete“ in die Höhe. Aber es gehe natürlich auch um eine allgemeine Perspektive für den Berufsstand, so die Schüler:innen. Von der Anzahl der Demonstrierenden sind sie überrascht – sie hätten mit weniger gerechnet. Das zeige aber wiederum, „wie ernst die Lage wirklich ist“. Sie hoffen, dass der Protest in Berlin wahrgenommen wird und sich etwas zum Positiven verändert, „wenn auch nur ein wenig“.