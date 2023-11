Verhaltene Resonanz auf Proteste

Eine Wiedergabe in den überregionalen Leitmedien blieb den Protesten leider versagt. Weder „Tagesschau“ noch „Heute Journal“ berichteten, auch nicht „Bild“. Möglicherweise treten nach dem intensiven „Protestmonat“ auch erste Ermüdungserscheinungen in der medialen Öffentlichkeit auf. So waren die Pressestimmen nach der letzten Kundgebung in Stuttgart doch deutlich zahlreicher. Ihren Höhepunkt hatte die Berichterstattung vermutlich bereits am bundesweiten Protesttag, dem 14. Juni 2023.

Zudem überschattete gestern die Pleite der Signa-Holding die Berichterstattungen. Offenbar zieht die bevorstehende Schließung von Kaufhäusern mehr mediale Aufmerksamkeit auf sich als die Schließung von Apotheken. Bestenfalls lässt sich angesichts der etwas mageren Berichte sagen: Die Bürger:innen sind bereits umfassend für die desolate Lage der Apotheken informiert. Auch die Landespolitik ist im Bilde. Der härteste Brocken bleibt die Bundespolitik.