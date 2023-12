Nikolaus-Rabatt-Aktion pusht gesund.de-App

12 Euro geschenkt beim nächsten Einkauf – wer möchte sich das schon entgehen lassen? Das dachten offenbar auch viele Kund*innen angesichts der „gesund.de flash Sale Aktion zum Nikolaus“, bei der es das von Phoenix und Noventi gegründete Unternehmen „rabatttechnisch richtig krachen lassen wollte“. Ab einem Bestellwert von 13 Euro gab es am 6. und 7. Dezember 12 Euro Rabatt bei Bestellungen über die gesund.de-App sowohl für Neu- als auch für Bestandskunden. Ziel der Aktion: Möglichst viele Menschen sollen die App kennenlernen. „So hoffen wir auf reichlich Transaktionen für Ihre Apotheke in der Vorweihnachtszeit“, hieß es in einem Schreiben an die Apotheken.