Gesund.de will Praxissoftware Medatixx anbinden

Der Weg, direkt über die Gematik-App E-Rezepte zu empfangen und an die Apotheke zu senden, ist nach wie vor nicht besonders komfortabel. Es scheitert oft schon an der Anmeldung. Mittlerweile bietet aber eine Reihe von Praxissoftwareanbietern Apps an, mit denen Patient*innen nicht nur E-Rezepte einsehen und an ausgewählte Apotheken weiterleiten können, sondern auch Termine buchen und mit der Praxis kommunizieren. Entsprechende Angebote haben beispielsweise CGM mit Clickdoc sowie Tomedo/Zollsoft mit Arzt-direct.