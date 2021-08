So geht es mit „CallmyApo“ weiter

Die von Phoenix und Noventi ins Leben gerufene Plattform gesund.de existiert mittlerweile als App, noch im zweiten Halbjahr 2021 soll der E-Commerce-Marktplatz im Web folgen. Dass die beiden Vorbestell-Apps aus Vor-gesund.de-Zeiten, Phoenix‘ „Deine Apotheke“ und Noventis „call my Apo“, irgendwann in dem neuen „Gesundheitsökosystem“ aufgehen sollen, haben die Beteiligten von Anfang an klar gemacht. Den Apotheken wurde frühzeitig die Migration nahegelegt und mit besonderen Konditionen gelockt. Der Zeitpunkt war aber damals noch nicht klar. Dass mit callmyApo anscheinend am 30.9 Schluss ist, kommuniziert Noventi nach Informationen der DAZ über seinen Außendienst den Apothekern. Noventi selbst bestreitet dies.