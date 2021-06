Gesund.de launcht Endverbraucher-App

Gesund.de bringt die erste Version der Endverbraucher-App in die App-Stores. „Die App wurde bereits in die App-Stores geladen und wird in Kürze – sobald der Release-Prozess von Apple und Google durchgeführt wurde – für die Nutzer zum kostenlosen Download bereitstehen“, informiert die Gesundheit für Deutschland GmbH (GfD), ein Gemeinschaftsunternehmen des Apothekendienstleisters Noventi und des Pharmagroßhändlers Phoenix.