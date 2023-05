gesund.de ergänzt App um Medikationsplan

Am heutigen 2. Mai 2023 ist Startschuss: Mit diesem Tag erweitern die Macher der Gesundheitsplattform gesund.de die digitale App um einen Medikationsplan. Wie das Unternehmen mitteilt, soll die kostenfreie In-App-Funktion Patienten die Möglichkeit bieten, ihre Arzneimittel und Einnahmezeiten digital in der App zu verwalten. So könne das Tool die Medikamenteneinnahme vollständig abbilden und an die Einnahme erinnern. Darüber hinaus soll das Feature Apotheken bei der Medikationsanalyse und der anschließenden Kundenberatung unterstützen. Ziel sei es, die Arzneimitteltherapie noch sicherer zu gestalten. Das System sei zudem offen für die Verknüpfung mit weiteren Schnittstellen, wie der ab 2024 verpflichtenden elektronischen Patientenakte (ePA) oder dem E-Rezept.

Nach Unternehmensangaben umfassen die digitalen Funktionen auf gesund.de damit künftig neben dem neuen Medikamentenmanagement eine Arztpraxensuche, Terminvereinbarung, Rezepteinreichung und die Bestellmöglichkeit bei einer Vor-Ort-Apotheke.