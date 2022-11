Die Anbindung an die Apotheken-WaWi ist bei ausgewählten Anbietern wie Pharmatechnik Ixos, ADG S3000 und A3000, Prokas, Awinta One, Infopharm, Jump und bald auch Pharmasoft möglich. Dies ist wichtig für die angezeigten Preise und die Verfügbarkeitsabfrage in Echtzeit. Ohne Anbindung können die Preise auch als CSV-Datei im Cockpit eingespielt werden. Gleiches gilt für temporäre Aktionspreise. Die App bietet für non-Rx-Produkte eine Bezahlfunktion via PayPal, Kreditkarte oder SEPA-Einzug an. Apotheken können verschiedene Informationen in der App hinterlegen, dazu gehören Öffnungs- und Notdienstzeiten, Botendienstangebot, Erstellung von Impfzertifikaten, Corona-Testungen oder Impfungen, Kontaktmöglichkeiten, Anfahrt-Skizze sowie individuelle Abholzeiten.

Gesund.de ist offizieller Payback-Partner. Für den Einkauf von non-Rx-Produkten werden Payback-Punkte gutgeschrieben. Der Kunde kann seine Payback-Kundennummer nach Abschluss des Warenkorbes einfach hinterlegen. E-Rezepte werden mittels QR-Code eingelesen und an die Apotheke übertragen, herkömmliche Rezepte kann der Kunde als Foto übermitteln. Durch die integrierte Chatfunktion ist ein schneller Draht zur Apotheke möglich. Der Kunde erhält eine Push-Nachricht auf sein Handy, wenn beispielsweise Rückfragen zu einer Bestellung vorliegen. ZAVA, eine Online-Arztpraxis, ist in gesund.de integriert. Somit können Patienten die Apotheke als Abholstation für ihre Privatverordnung auswählen. Gesund.de bietet darüber hinaus viele Marketingmaterialien wie ein monatliches Kundenmagazin, individuelle Werbeflyer sowie Taschentücher, Kulis, Plakate und Co. im eigenen Webshop an.