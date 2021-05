Gesund.de, Zukunftspakt, apotheken.de: Das gibt es fürs Geld

Die App „CallmyApo“ konnte bislang von Apotheken in Deutschland kostenlos genutzt werden. Zunächst galt das Angebot nur für die Mitglieder bestimmter Landesverbände, darunter Bayern und Baden-Württemberg. Im Jahr 2018 erklärte Noventi dann, dass fortan allen Apotheken im Bundesgebiet und ihren Kunden die App kostenlos zur Verfügung stehen soll. Doch damit ist es nun vorbei. Denn CallmyApo wird ebenso wie die Phoenix-App „deine Apotheke“ in absehbarer Zeit Geschichte sein. Sie sollen in „gesund.de“ aufgehen. Die Migration der Nutzer:innen hat bereits begonnen. Sie haben auch schon ein Angebot bekommen, was denn in Zukunft so an Kosten auf sie zukommt