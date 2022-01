Apozin bewirbt eigene App als Nachfolger von „Deine Apotheke“

Über die Vergleichbarkeit hinsichtlich der Handhabung etc. müssen letztendlich die Nutzer:innen entscheiden. Eine günstigere Alternative ist Amamed auf jeden Fall: Mit der monatlichen Gebühr von 35,00 Euro seien bereits sämtliche Kosten abgedeckt und es werde keine Einrichtungsgebühr erhoben, verspricht Apozin. Außerdem wolle man auf Transaktionsgebühren verzichten. Bei gesund.de werden pro Monat 199 Euro fällig sowie eine einmalige Installationspauschale von 799 Euro. Hinzu kommen Transaktionsgebühren von 6 Prozent oder 4 Prozent für jeden Non-Rx-Kauf über den Shop, je nach Konditionen. Für E-Rezepte, wenn es sie dann mal gibt, sollen hingegen keine Transaktionsgebühren anfalle

Dass Apozin durchaus selbstbewusst auftritt, ist nicht neues. So wurde die eigene App kürzlich in einer Kampagne als „gesunde Alternative“ beworben. Auch die Aussage in der aktuellen Mitteilung, dass die „Web- und App-Lösung so konzipiert sei, dass an den Versandhandel verloren gegangene Kunden erfolgreich zurück in die lokale Apotheke gebracht werden“ klingt nicht nach Understatement.