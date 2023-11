Overwiening verbreitet Zuversicht

In der anschließenden Diskussion wies ein Mitglied auf das „Riesen-Wähler-Potenzial“ hin, das die Apotheken durch ihre viele Kundenkontakte haben. Die Apothekenteams müssten nur erklären, „wer das verbockt hat“. Mit Blick auf die anstehenden Wahlen bedeute das: „Nächstes Jahr gibt`s Geld.“ Auf den Hinweis, dass die GKV inzwischen sogar einen Überschuss habe, erklärte Overwiening, der Apothekenabschlag sei wegen des erwarteten Defizits erhöht worden, aber jetzt gehe es der GKV besser. Darum wäre es logisch, die Erhöhung des Abschlags früher als geplant zu beenden. Mehrere Mitglieder regten zudem an, die Adexa könnte die Apotheken bestreiken, denn so könnten die Probleme noch deutlicher vermittelt werden. Außerdem wurde vorgeschlagen, die Honoraranpassung ebenso wie die Abgeordnetendiäten an die Richtergehälter zu koppeln. Verbandsgeschäftsführer Georg Zwenke ergänzte später, dies sei plausibel, denn bei der pharmazeutischen Beratung gehe es ebenso wie bei Richtern darum, die Unabhängigkeit zu sichern.

Misstrauenskultur beenden

Overwiening betonte, es gehe um 60 Prozent Kostensteigerung, die nicht ausgeglichen worden seien. Außerdem beklagte sie den Umgang mit neuen Regeln. Eigentlich sollten Nullretaxationen pauschal ausgeschlossen werden. Da nun aber einzelne Fälle geregelt wurden, würden die Krankenkassen andere Gründe für Retaxationen suchen. Das alles bedeutet für Overwiening: „Wir zahlen viel Geld für Misstrauen“. Statt ein staatliches Gesundheitswesen zu schaffen, beauftrage der Staat freie Heilberufler, die über eigene Kontrollinstanzen verfügen, aber sie würden dann mit hohem Aufwand bei allen Beteiligten zusätzlich kontrolliert. „Warum denn diese Misstrauenskultur mit diesem Kontrollaufwand?“ fragte Overwiening. Dies sei eine gesellschaftspolitische Frage. Die Apotheker würden oft etwas aus dem Vertrauen heraus tun, und das sei auch gut so.

„Beharrlich bleiben“

Doch Overwiening gab sich zuversichtlich, dass die laufenden Proteste für die nötige Aufmerksamkeit in der Politik sorgen. Beim Protest am Mittwoch im Westen habe es eine „Super-Presseresonanz“ gegeben. Dabei sei auch deutlich geworden, dass die Patienten das gut finden. Zur weiteren Strategie erklärte sie, es müsse nach dem November eine Pause geben, um politische Gespräche zu ermöglichen. Wenn das nichts bringe, müssten die Apotheken mit anderen Maßnahmen weitermachen. Dafür gäbe es schon Pläne, die sie aber nicht verriet. Außerdem erklärte Overwiening, sie glaube an das parlamentarische Verfahren. Das Parlament sei ein Korrektiv für die Regierung. Zum politischen Geschäft gehöre auch das Kalkül, zu allem erst „nein“ zu sagen. Doch Overwiening appellierte an die Mitglieder: „Bleiben Sie beharrlich, und wir werden es zusammen schaffen - da bin ich sicher.“