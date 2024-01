Gnekow gewinnt in neuer Delegiertenversammlung

Gnekow betreibt seit 1983 die Privilegierte Adler Apotheke in Hamburg-Wandsbek, die im vorigen Jahr ihr 250-jähriges Jubiläum feierte und sich seit über 120 Jahren im Familienbesitz befindet. Seit 2018 ist seine Tochter Heike Gnekow OHG-Partnerin. Holger Gnekow ist außerdem Gründer und Gesellschafter des Blisterzentrums Multidos.

In seiner überzeugenden Bewerbungsrede bei der Kammerversammlung bedauerte Gnekow die Abkehr von der Vollversammlung, die gut zum Stadtstaat gepasst habe. Er mahnte, obwohl das E-Rezept den Versand stärken könne, sollten die öffentlichen Apotheken die Chancen nutzen.

Profil der Apotheken

Gnekow erklärte, künftig seien Medikationsanalysen, andere pharmazeutische Dienstleistungen und auch das Impfen wichtig für die Apotheker, um sich zu profilieren, auch wenn das zu Ärger mit den Ärzten führen könnte. Doch es gebe so viele unerwünschte Effekte bei der Medikation, dass eine Berufsgruppe allein sie gar nicht bewältigen könne. Apotheker und Ärzte würden sich daher ergänzen. Für diese Arbeit seien mehr AMTS-Manager nötig. Zudem hoffe er, dass Apotheken und Krankenkassen wieder ein „vernünftiges Verhältnis“ mit Anerkennung und Vergütung für Leistungen bekämen.

Als wichtige Aufgaben nannte Gnekow die Gewinnung und Förderung des Nachwuchses sowie das Engagement für die Rezeptur und den Notdienst als besondere Leistungen der Apotheken. Die Rezeptur sei wichtig für das Selbstverständnis der Apotheker und habe in der Pandemie ihre Bedeutung besonders gezeigt.

Angesichts der vielen Aufgaben betonte Gnekow, alle Vorstandsmitglieder und auch die Mitglieder der Delegiertenversammlung müssten in diese Arbeit eingebunden werden. Nach seiner Wahl bekräftigte er, diese Aufgabenverteilung werde auch für Kontinuität sorgen.

„Echte“ Wahl der Vizepräsidentin

Für das Vizepräsidenten-Amt gab es ebenfalls eine „echte“ Wahl. Dr. Dorothee Dartsch gewann mit 17 zu 8 Stimmen gegen Milana Behrend. Dartsch gehört dem Vorstand seit mehreren Amtszeiten an und war früher schon Vizepräsidentin. Sie ist mit dem Seminaranbieter Campus Pharmazie in der Qualifikation für die Klinische Pharmazie tätig.

Behrend hatte in ihrer Wahlbewerbung die Patientenorientierung und die Notwendigkeit zur interdisziplinären Zusammenarbeit bei der Patientenversorgung betont. Dies sei das Interesse vieler junger Kammermitglieder, von denen erstaunlich viele in der neuen Delegiertenversammlung vertreten seien. Mit Gnekow als Kammerpräsident sehe sie zwar keinen Generationenwechsel, aber einen Wechsel in der Ausrichtung, den sie unterstützen wolle. Diese Bemerkung erklärt möglicherweise den Wahlerfolg Gnekows in der Versammlung mit vielen jungen Mitgliedern.

Neuer Vorstand mit nur fünf Mitgliedern

Während der Kammervorstand bisher zwölf Mitglieder hatte, sieht die neue Kammerstruktur neben Präsident und Vizepräsident nur noch drei weitere Vorstandsmitglieder vor. Dabei sind die früheren Regeln zum Proporz zwischen den Berufsgruppen entfallen.

Von den bisherigen Vorstandsmitgliedern sind nur sechs in der neuen Delegiertenversammlung. Der kleinere Vorstand wird nun aber durch die Delegiertenversammlung ergänzt, bei der eine größere Verbindlichkeit in der Mitarbeit erwartet wird. Außerdem soll künftig die Arbeit auf Bezirksebene intensiviert werden.

Für die Wahl der drei Beisitzer im Vorstand gab es fünf Kandidatinnen. Die meisten Stimmen erhielt Stefanie Eckard, Filialleiterin, langjähriges Vorstandsmitglied und in der vorigen Amtszeit zweite Vizepräsidentin. Außerdem wurde die Krankenhausapothekerin Julia Laske wieder in den Vorstand gewählt. Neue Beisitzerin ist die Filialleiterin Stephanie Tiede, die bereits berufspolitische Erfahrung als Vorstandsmitglied im BPhD gesammelt hat.

Gnekows erster Antrag: Ehrenpräsidentschaft für Siemsen

Am Ende der Sitzung stellte Gnekow seinen ersten Antrag als Kammerpräsident. Siemsen solle aufgrund seines langen Einsatzes für die Kammer zum Ehrenpräsidenten ernannt werden. Die Versammlung quittierte dies mit Standing Ovations für Siemsen.