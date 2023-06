Aus der Vollversammlung wird eine Delegiertenversammlung

Bei der Kammerversammlung der Apothekerkammer Hamburg am Dienstagabend beschrieb Kammerpräsident Kai-Peter Siemsen den Protesttag am 14. Mai als erstaunlichen Sinneswandel bei der ABDA. Er habe seit 2012 für eine offensivere, lautere Darstellung der Forderungen gekämpft. Siemsen erklärte: „Ein Jahrzehnt waren wir als Leisetreter auf Kuschelkurs unterwegs“, aber bei der Klausurtagung am 28. Februar dachte er, in einer anderen Welt zu sein. Einen ganzen Tag lang sei über einen Eskalationsplan diskutiert worden und am Ende des Tages sei alles eindeutig gewesen. Die Forderungen seien einstimmig beschlossen worden. Siemsen beschrieb die wirtschaftlichen Probleme der Apotheken und folgerte: „Unter diesen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ist es jungen Menschen nur schwer zu vermitteln, unseren Beruf zu ergreifen.“ Allein für den Inflationsausgleich würden die Apotheken 2,7 Milliarden Euro fordern.