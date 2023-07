Er habe in diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten für die Apotheken eine gründliche Auseinandersetzung mit möglichen Einsparpotenzialen vermisst, begründet er diesen Schritt. Politisch sei das schlichtweg das falsche Signal. „Wir haben als Berufsstand gerade zu einer neuen Geschlossenheit gefunden und gemeinsam am 14. Juni für eine Erhöhung des Apothekenhonorars protestiert“, sagt er der DAZ. Das Engagement der Kolleginnen und Kollegen hat ihn tief beeindruckt, ebenso wie die beachtliche Teilnahmequote von knapp 90 Prozent der Apotheken. „Ich weiß, dass manche wirklich hart dafür gekämpft haben, mitmachen zu können, zum Beispiel Kollegen, die in Einkaufszentren sitzen.“ Dass die ABDA ausgerechnet jetzt ihre Beiträge so kräftig erhöht, gefährde nicht nur den neuen Zusammenhalt innerhalb der Apothekerschaft, sondern vermittele auch nach außen hin einen fragwürdigen Eindruck.

Eigentlich habe er leise abtreten wollen, so Siemsen. Daher habe er nicht öffentlich auf seinen Rücktritt aufmerksam gemacht, auch, um nicht für noch mehr Unruhe innerhalb des Berufsstands zu sorgen. Er habe sich lediglich gegenüber einem kleinen, ausgewählten Empfängerkreis, darunter ABDA-Präsidentin Gabriele Regina Overwiening und die anderen Mitglieder des Haushaltsausschusses, per E-Mail erklärt. Doch diese Nachricht sei nun, fast zwei Wochen später, offenbar an den Branchendienst „Apotheke Adhoc“ weitergereicht worden.