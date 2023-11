Was erwarten junge Approbierte von einem Arbeitgeber?

In einer repräsentativen Umfrage der Wirtschaftsjuroren Deutschland wurden 15- bis 25-Jährige befragt, was ihnen an einem Job wichtig ist und nach welchen Kriterien sie einen Beruf oder bestimmten Arbeitgeber wählen. Die Ergebnisse wurden am 5. November 2023 von der Deutschen Presseagentur aufgegriffen. Von der Umfrage können auch Apothekenleiter:innen etwas lernen.

Den Befragten sind gute Verdienstmöglichkeiten am wichtigsten bei einem Job (81 Prozent). 74 Prozent stufen eine gute Work-Life-Balance als wichtig oder sehr wichtig ein. Abwechslungsreiche Tätigkeiten finden 71 Prozent wichtig oder sehr wichtig. Nur 40 Prozent der 1012 befragten jungen Menschen findet die Möglichkeit zur Unternehmensgründung oder einer Selbständigkeit ausschlaggebend für einen neuen Job.

Damit spiegelt sich das wider, was viele Apotheker, die beispielsweise in Rente gehen wollen, feststellen müssen: Es ist schwierig, junge Kollegen zu finden, die als Inhaber einer Apotheke übernehmen wollen. Auch das Honorar von Apothekenleistungen, das seit langem nicht mehr gestiegen ist, bietet möglicherweise keinen starken Anreiz (vor allem im Vergleich zum Verdienst von Industrieapothekern). Andererseits ist der Apotheker ein relativ krisensicherer, systemrelevanter Beruf, der durch Beratung, Rezeptur- und Büroarbeiten auch Abwechslung bietet. Viele junge Menschen wollen einen Job, in dem sie etwas Sinnvolles tun. Auch hier kann die Offizin punkten.