Doch nicht alle gehen den von der BAK eingeschlagenen Weg mit. „Wir können nicht die Inhalte leicht abändern und alles so lassen wie es ist. Das klingt für mich wie: Wasch mich, aber mach mich nicht nass“, kritisiert Apotheker Hans Heidel. „Irgendwas ist in der Struktur des Studienganges falsch. Wir fordern die eierlegende Wollmilchsau, also Pharmazeuten, die gute Industrie-, Offizin-, und Krankenhausapotheker zugleich werden“, so Heidel. „Doch wir bekommen Pharmazeuten, die auf keinem Berufsfeld ausreichend ausgebildet sind.“ Daher müsse der Antrag an einen Ausschuss verwiesen werden. Diesen Vorschlag lehnten die Delegierten ab. Anschließend stimmten sie dem Leitantrag zu.

BPhD-Präsident Thorben Kurzbach unterstützte den Antrag des ABDA-Vorstands. In einer Wortmeldung sensibilisiert er für die Probleme, die nach dem runden Tisch kommen: „Wie auch immer die neue Approbationsordnung aussieht: Die Novellierung wird sehr viel Geld kosten.“ Und wenn sich weder Bund noch die Länder bereiterklären, die anfallenden Kosten zu tragen, könnte das Projekt auch mit einer neuen Approbationsordnung stagnieren. Das gleiche Problem bringt derzeit die Erneuerung des Medizinstudiums ins Stocken. Kurzbach: „Die Landesapothekerkammern müssen auf ihre Landesregierungen zugehen, um das Geld für die Umsetzung einzuholen.“

Im Video-Interview mit der DAZ-Redaktion schätzt er: Beschleunigen wird der Antrag des ABDA-Vorstandes die Novellierung nicht. Es gehe eher darum, zu verdeutlichen, dass die Apothekerschaft das Vorhaben unterstützt.