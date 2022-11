Werbung für Apothekenberufe: „Jeder Einzelne muss etwas tun“

Daher arbeite die ABDA auf der Grundlage des Apothekertagsbeschlusses von 2021 an einem Nachwuchskonzept – und das sei viel mehr als Kommunikation und Nachwuchswerbung. Dazu würden auch die Ausbildungsplätze, -inhalte und -kosten gehören sowie die Rahmenbedingungen für die Berufsausübung, die Planungssicherheit bieten müssten. Diese Bedingungen gelte es zu schaffen und dann bei den jungen Menschen und in ihrem Umfeld zu kommunizieren, beispielsweise in Schulen. Dabei sei auch zu bedenken, dass die Generation Z im Vergleich zur vorherigen Generation viel mehr Wert auf Familienleben, Nachhaltigkeit und sinnstiftende Arbeit lege.