Den Nachwuchs vor Ort begeistern

Beim PTA-Nachwuchs kommt erschwerend dazu, dass teilweise immer noch Schulgeld bezahlt werden muss, während die Azubis in anderen Ausbildungsberufen eigenes Geld verdienen. Auch ist das Berufsbild in der Öffentlichkeit zu wenig bekannt – was sich dringend ändern sollte. Grundsätzlich gilt, dass öffentliche Apotheken im ständigen Wettbewerb mit anderen Arbeitgebern stehen. Hier gilt es, aktiv und gezielt qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen und an den Betrieb zu binden.