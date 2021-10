Fachkräftemangel: Von der Homepage in die Apotheke

Nicht viele junge Fachkräfte rücken in die Apotheke nach. Von den frisch Approbierten ist es jedes Jahr nur noch etwa ein Drittel. Um mehr Nachwuchs zu rekrutieren, startete die Landesapothekerkammer Baden-Württemberg nun ihre Website „Karriere-auf-rezept.de“. Sie soll Schüler:innen und deren Eltern zeigen, warum es cool ist, in der öffentlichen Apotheke zu arbeiten. Die Homepage ist nur ein weiterer Schritt, denn die LAK hat noch weitere Projekte in der Pipeline.