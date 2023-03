Fast ein Viertel (24,1) kam durch ein Praktikum auf die Idee, in der Apotheke arbeiten zu wollen. Das ist in den Augen der Adexa für die Suche nach Nachwuchs ein positives Ergebnis. Denn hier könne sowohl das Engagement des einzelnen Betriebes als auch das von Kammern und Verbänden einen positiven und verstärkenden Effekt erzielen, so die Gewerkschaft.

Bedenklich ist, dass fast die Hälfte (45,8 Prozent) ihren Beruf der Umfrage zufolge nicht weiterempfehlen würde. Am häufigsten kam diese Antwort von PTA (51,5 Prozent), am seltensten von PhiPs beziehungsweise Studierenden (34,6 Prozent) und Filialleitungen (37,6 Prozent). Andere Approbierte lagen mit 43,1 Prozent knapp unter dem Durchschnitt.

35 Prozent hingegen würden ihren Beruf weiterempfehlen. Etwa 20 Prozent sind in dieser Frage unentschieden. Selbst über eine Empfehlung von Freunden oder der Familie in den Apothekenberuf gekommen sind 14 Prozent.

Anerkennung und Gehalt als die wichtigsten Gründe

Der wichtigste Faktor bei der Berufswahl ist für die Mehrheit der Befragten Anerkennung. Fasst man die Gewichtung „sehr wichtig“ und „wichtig“ zusammen, liegen Gehalt und Anerkennung allerdings fast gleichauf, mit leichtem Vorsprung fürs Gehalt: Gehalt (92,6 Prozent) und Anerkennung (91,9 Prozent).

Außerdem wollte die Adexa wissen, wie man die Berufe in der Apotheke für Schulabgänger:innen attraktiver machen könnte. Hier fiel die Antwort eindeutig aus: 78 Prozent finden höhere Tarifgehälter „sehr wichtig“, weitere 18 Prozent halten dies für „wichtig“. Auf den weiteren Plätzen folgten Schulgeldfreiheit (sehr wichtig: 63 Prozent) und die gute Vereinbarkeit von Beruf und Familie (sehr wichtig: 60 Prozent). Aber auch die Informationen an den Schulen und in den sozialen Netzwerken wird von vielen als wichtig (80 Prozent) oder sogar sehr wichtig (75 Prozent) eingeschätzt.