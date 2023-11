Behrendt: Apothekerschaft „vom Spielfeldrand aufs Spielfeld“

Die Lehren aus der Pandemie wurden nicht aufgearbeitet, die Arzneimittelversorgung leidet unter einem „Spardiktat“, die Apotheken sind so präsent in den Medien wie noch nie – aber die Gründe hierfür sind keine guten: Der Vorsitzende des Apothekerverbands Brandenburg, Olaf Behrendt, zog bei der 41. Mitgliederversammlung des Verbands die Bilanz eines turbulenten Jahrs. „Die Welt ist aus den Fugen“, fasste er in Anwesenheit von ABDA-Präsidentin Gabriele Regina Overwiening die Situation mit den Worten von Shakespeares Hamlet zusammen. Am vergangenen Freitag und Samstag hatte der Verband zum traditionellen Apothekerforum geladen, dieses Jahr fand die Veranstaltung in Bad Belzig statt.

Man sei betroffen von Verwerfungen, die nicht nur auf das Gesundheitssystem begrenzt seien, sondern eine gesamtgesellschaftliche Dimension hätten, so Behrendt. So seien in der Pandemie die Freiheitsrechte eingeschränkt gewesen, wie seit dem Mauerfall nicht mehr. Die Gesellschaft sei gespalten. Eine „Befriedung“ durch Aufarbeitung der Pandemie habe es aber wegen des Ukraine-Kriegs, der Inflation und dem Konflikt in Nahost nicht gegeben. Für eine kommende Pandemie konnte keine Konsequenz gezogen werden.