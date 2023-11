Lauterbachs Light-Apotheken sollen 9 Millionen Euro sparen

Konkret sind folgende Maßnahmen geplant:

Filialverbünde solle künftig nur noch ein Notdienstzimmer, ein Labor und eine Rezeptur vorhalten müssen. Bislang ist das für jede einzelne Apotheke Pflicht. Das BMG erhofft sich davon, Einsparungen für Apothekenneugründungen, da bei bestehenden Filialen diese Struktur bereits vorhanden sei. Angenommen werden dabei Einsparungen für die entsprechende Ausstattung in Höhe ca. 20.000 Euro. Bei 100 jährlich neu gegründeten Filialapotheken, die das BMG offenbar erwartet, entspräche das Einsparungen in Höhe von 2 Millionen Euro. Nicht erwähnt ist hingegen die von Lauterbach beim DAT vorgeschlagene Ausweitung des Mehrbesitzverbots von vier auf sieben Betriebsstätten pro Filialverbund. Das könnte sich so erklären, dass sich allein mit mehr Filialen wohl kaum Bürokratie abbauen lässt.

Zudem sollen die Herstell- und Prüfmöglichkeiten innerhalb der Filialverbünde flexibilisiert werden – eine logische Folge des Wegfalls der Pflicht zur Vorhaltung von Labor und Rezeptur. Rezepturen sollen künftig nur noch einer Apotheke eines Verbundes hergestellt werden müssen. Das soll bei bestehenden Filialen Kosten für Ersatzbeschaffungen, Nacheichungen etc. in Höhe ca. 1500 Euro im Jahr sparen. Wenn diese neuen Möglichkeiten alle derzeit existierenden 4.700 Filialapotheken nutzen, sind nach den Berechnungen des BMG Einsparungen von bis zu 7 Millionen Euro im Jahr drin.

Weiter sollen PTA künftig in Filialen vertreten dürfen, es müssen also nicht mehr zwingend Approbierte anwesend sein. Voraussetzung ist allerdings die Möglichkeit zur Videokonsultation. Soweit dadurch weniger höher qualifiziertes Personal eingesetzt werde, ergeben sich entsprechende Einsparungen, schreibt das BMG in dem Papier. Diese werden allerdings nicht beziffert.

Als letzter Punkt sollen die Öffnungszeiten der Apotheken flexibilisiert werden – viele Kammern haben dies bereits per Allgemeinverfügung umgesetzt. Das BMG sieht an dieser Stelle Einsparmöglichkeiten durch den Nichteinsatz von Personal. Ein Preisetikett gibt es auch dieser Stelle nicht.

Kein BtM mehr: Einsparungen auch beim Medizinalcannabis

Eine weitere Bürokratieabbaumaßnahme, die den Apotheken zugutekommen soll, findet sich im Abschnitt „ Bürokratieabbau im Betäubungsmittelrecht“ – die geplante Aufhebung des Betäubungsmittelstatus bei Medizinalcannabis. Das BMG erwartet den Wegfall von 800 000 BtM-Rezepten pro Jahr. Der eingesparte Aufwand bei den Apotheken sei auf ca. 2,25 Millionen Euro zu beziffern. Der Wegfall der BtM-Gebühr ist vermutlich aber noch nicht gegengerechnet.