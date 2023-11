Baden-Württemberg ruft zum Protest auf

In einem kurzen Rückblick auf die vergangenen Monate berichtete Braun als „besonderes Highlight“ vom Deutschen Apothekertag in Düsseldorf, bei dem sich eine „große Geschlossenheit“ gezeigt habe. Insgesamt 21 Mitglieder der LAK Baden-Württemberg haben in Düsseldorf teilgenommen. Nach dem Auftritt von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sei im Saal „eine unglaubliche Einheit zu spüren“ gewesen, so Braun. „Diese Geschlossenheit wird auch in der Politik gesehen“, zeigte sich der Kammerpräsident überzeugt – damit würden die Chancen steigen, dort gehört zu werden und mit den Forderungen auch Erfolg zu haben.

Proteste am 22. November auf dem Stuttgarter Schlossplatz

Auf eine ähnliche Geschlossenheit setzt Braun auch am Protesttag am 22. November auf dem Stuttgarter Schlossplatz, wo die zentrale Versammlung für alle süddeutsche Apotheken geplant ist. „Wir wollen möglichst viele motivieren, gemeinsam mit den Bayern nach Stuttgart zu kommen“, sagte Braun. „Wir brauchen eine Geschlossenheit wie am 14. Juni“, appellierte er und machte klar: „Das ist kein Streik – wir üben das Grundrecht des Protestes aus. Das ist kein Arbeitskampf – das ist unser Recht.“ Der Präsident wolle „nicht nur 500 oder 5.000 Menschen dort sehen – wir wollen alle Apothekenteams aus Baden-Württemberg und Bayern dort sehen“. Geplant sei eine Zusammenarbeit mit der Ärzteschaft, „dann haben wir bessere Chancen, etwas zu erreichen“. Man sei auf Landesebene bereits in Gesprächen, allerdings sei „es noch zu früh darüber zu reden“. Es gebe aber schon Zusagen der Ärzteschaft. In Baden-Württemberg ist der Unmut groß: Denn das Urteil des Bundessozialgerichts zur Sozialversicherungspflicht für Poolärzte vom 24. Oktober führe zu gravierenden Einschränkungen der gesamten Notfallversorgung in Baden-Württemberg.