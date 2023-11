Gemeinsamer Protest der Heilberufe in Schwerin

Laut Polizeiangaben gingen etwa 500 Angehörige verschiedener Heilberufe, also aus der Apotheker-, Ärzte- und Zahnärzte- und Psychotherapeutenschaft, am heutigen Mittwoch in Schwerin auf die Straße, um auf ihre Probleme aufmerksam zu machen. Der Apothekerverband MV wurde laut eigener Aussage von den anderen Berufsgruppen gefragt, sich an ihrer Demo zu beteiligen. Man habe sich dafür entschieden, deshalb habe es die Extra-Veranstaltung gegeben neben Hannover, wo heute der Protest der Nordländer stattfand.

Die anwesenden Apotheker :innen, die lautstark auf sich aufmerksam machten, begrüßten den Schulterschluss mit den anderen Heilberufen, wie sie gegenüber der DAZ erklärten. Es gab allerdings Kritik an der medialen Vorbereitung, das sei bei der Veranstaltung im Juni in Berlin besser gewesen. Es sei fraglich, ob die Kunden heute überhaupt wüssten, dass die Apotheken streiken, hieß es.

Wir haben Eindrücke von den Protesten gesammelt.