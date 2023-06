„Ein Etappensieg, aber nicht das Ende der Fahnenstange“

„Ich weiß, was du am 14. Juni getan hast“ – der Protesttag wird den Apothekern im Gedächtnis bleiben, davon ist Baden-Württembergs Kammerpräsident Martin Braun überzeugt. Er habe in seiner Funktion als Kammerpräsident zwar nicht dazu aufrufen können, sich am Protest zu beteiligen, habe aber die Chance genutzt, sich selbst zu beteiligen. „Ich war auf Tour in Karlsruhe“, berichtet er im Rahmen seines Berichts bei der Kammerversammlung am heutigen Mittwoch. Die Kreativität der Kolleg:innen am 14. Juni sei riesengroß gewesen, lobte Braun „Es war nicht nur ein reiner Streiktag nach dem Motto ‚ich mach die Apotheke zu und geh Golfspielen‘“, – Klischees, mit denen Apotheker:innen immer noch konfrontiert werden. Aber so sei es eben nicht gewesen, man habe die Apotheker:innen überall gesehen. Sie haben versucht klarzumachen, wofür die Finanzierung besser werden muss. Es gehe eben nicht um den eigenen Geldbeutel, aber ohne finanzielle Grundlage gebe es die Apotheke vor Ort nicht mehr. „Die Solidarität hat mich beeindruckt – während und in Vorbereitung des Protesttags“, so der Kammerpräsident.