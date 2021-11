„Zu Cannabis sollte sich jeder eine Meinung bilden“

Ein weiterer Schwerpunkt von Brauns Rede war das Thema Impfen. Aktueller Aufhänger ist der Erfolg der Coronaimpfung, die viele Todesfälle verhindern konnte. Impfen sei der Schlüssel, die Gesundheit der Bevölkerung aufrechtzuerhalten, so Braun. Weltweit werde in Apotheken geimpft. Bei den Modellvorhaben stehe der Gesundheitsschutz der Bevölkerung im Vordergrund. Baden-Württemberg gehöre bei der Grippeimpfquote bundesweit zu den Schlusslichtern. „Das müssen wir ändern“, so der Kammerpräsident.

Er wies zudem darauf hin, dass bei den Modellvorhaben zur Influenzaimpfung die Politik auf die Apotheken zugekommen sei. Das seien zunächst nicht viele Impfungen, aber man sammle wertvolle Erfahrungen. Braun präsentierte Zahlen aus Nordrhein, aus denen hervorgeht, dass sich gut ein Drittel der Impflinge in den Apotheken zum ersten Mal überhaupt gegen Influenza impfen ließ. Viele wären zudem bereit gewesen, sich auch gegen andere Erkrankungen in der Apotheke impfen zu lassen. Die Forderung, auch andere Impfungen durchzuführen, habe er allerdings damit nicht ausgesprochen, betonte der Kammerpräsident. Aber wenn die Politik auf die Apothekerschaft zu käme, müsse man darüber sprechen.

Im Hinblick auf den Widerstand aus der Ärzteschaft erklärte Braun, dass das vor allem die Vorbehalte der Funktionäre seien. Seiner persönlichen Erfahrung nach sehen die Ärzte vor Ort die Sache ganz anders. Impfen nütze der Gesellschaft und deswegen brauche es auch in ihren Augen möglichst viele Impfstellen. „Jede Apotheke wird irgendwann einmal impfen können“, davon ist Braun überzeugt. Aber mehr wird man in seinen Augen erreichen, wenn sich mehrere zusammenschließen, man die Ärzte mit ins Boot holt und dezentral an vielen Stellen geimpft wird.