Industrieapotheker Braun will Kammerpräsident werden

Warten auf einen geeigneten Kandidaten

In den Vertreterversammlungen wurde Hanke drei Mal in seinem Amt bestätigt. Zuletzt – im Jahr 2016 – trat gegen ihn relativ spontan der Apotheker und Arzt Wolfgang Ullrich an. Doch mit 56 zu 11 Stimmen konnte sich Hanke gegen seinen Herausforderer durchsetzen. In der folgenden Legislaturperiode ließ der heute 78-Jährige mal mehr, mal weniger konkret durchblicken, ob er sein standespolitisches Amt auch zukünftig ausüben möchte. Anfang März dieses Jahres antwortete er auf Anfrage von DAZ.online: „Ob ich noch einmal antreten werde, möchte ich davon abhängig machen, ob sich aus meiner Sicht ein geeigneter Kandidat meldet.“

Diese Bedingung wird nun sehr konkret, denn Martin Braun, Vorstandsmitglied der Landesapothekerkammer Baden-Württemberg, bestätigte DAZ.online auf Anfrage, dass er im Herbst auf Günther Hanke als Kammerpräsident folgen will – vorbehaltlich die konstituierende Vertreterversammlung wählt ihn. Der 54-jährige Braun ist promovierter Fachapotheker für Pharmazeutische Technologie und seit 1996 für die Schwabe-Gruppe tätig. Als Vice President Manufacturing Germany leitet er aktuell die Produktion an den drei deutschen Standorten. 2002, im Jahr als Hanke erstmals Präsident wurde, ließ sich Braun in die Vertreterversammlung wählen. Von 2006 bis 2008 und seit 2011 ist er Mitglied im Vorstand. Zwischenzeitlich war er für seinen Arbeitgeber bei der Tochterfirma Nature’s Way in Springville/Uta (USA) tätig.