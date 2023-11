Wie berichten die Medien über den Protest im Süden?

Die Süddeutsche Zeitung berichtete in ihrem dpa-News-Artikel vom „Großen Branchen-Protesttag in Stuttgart“. Die bürokratischen Hürden pharmazeutischer Betreuung und das unangepasste Honorar werden im Artikel benannt, genauso wie die bereits in diesem Monat stattgefundenen Proteste in Nord- und Westdeutschland.

Die Stuttgarter Zeitung berichtete in einem ausführlichen Artikel über die Proteste und deren Beweggründe. Eine Bildergalerie zeigt die Plakate der zahlreichen Protestteilnehmenden.

Ntv und die RTL-Nachrichten informierten ebenfalls über die Proteste bzw. den Protestmonat November. In beiden Artikeln wird die bayerische Gesundheitsministerin Judith Gerlach (CDU) zitiert: „Anstatt die berechtigten Anliegen der Apothekerinnen und Apotheker aufzugreifen, gefährdet Bundesgesundheitsminister Lauterbach die bewährten Apothekerstrukturen in Deutschland.“