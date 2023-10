Medikamentöse Schmerztherapie – vermeidbare Risiken identifizieren

Kritisch für die Niere ist auch die als Tripple Whammy bezeichnete Kombination von ACE-Hemmern, Diuretika und NSAR, die mit einem besonders hohen Risiko für ein akutes Nierenversagen einhergeht. Dennoch bekommt jede:r dritte Über-80-Jährige mit NSAR in der Medikation eben diese Kombination verordnet. Insgesamt haben 2021 so 195.817 Barmer-Versicherte einen Triple-Whammy erhalten, was laut den Schätzungen der Krankenkasse zu 1255 Fällen von akutem Nierenversagen geführt haben könnte.