Mit dem Anfang Oktober gestarteten Projekt eRIKA ergänzt die Barmer nun die beiden Projekte AdAM und TOP. Ziel ist, mithilfe des E-Rezepts die Arzneimitteltherapiesicherheit (AMTS) kontinuierlich zu gewährleisten. Das E-Rezept und die bei der Abgabe von Arzneimitteln in der Apotheke entstehenden Daten werden dafür für eine zentrale elektronische Dokumentation der Arzneimitteltherapie genutzt. „Jeder Patient, dem ein Arzneimittel verordnet wird, hat immer einen aktuellen und vollständigen Medikationsplan, und das ohne Zusatzaufwand für Ärzte, Apotheker oder Patienten“, so Grandt. Eine manuelle Dokumentation der Medikation ist laut Report auch gar nicht zu schaffen – und darüber hinaus fehleranfällig. Nach einer Hochrechnung würde es 3,7 Millionen ärztliche Arbeitsstunden pro Jahr erfordern, um für alle gesetzlich Krankenversicherten die verordneten Arzneimittel in einer elektronischen Patientenakte zu erfassen.

Bessere pharmazeutische Beratung dank umfassender Daten

Ausdrücklich setzt die Barmer jetzt also auch auf die Zusammenarbeit mit den Apotheken. Bei AdAM blieben diese noch außen vor – doch bereits bei TOP habe sich das geändert. Hier seien Stationsapotheker:innen fest in das Projekt eingebunden, erläuterte Grandt. Bei eRIKA gehe man noch einen Schritt weiter und etabliere eine sinnvolle Zusammenarbeit zwischen Apothekern und Ärzten. Grandt betonte zudem, dass eine effektive pharmazeutische Beratung nur dann möglich sei, wenn die Apotheker:innen die Gesamtmedikation kennen. Bedenke man, dass gerade auch Patienten mit komplexer Medikation ihre Medikamente in mehreren Apotheken erhalten, sei das nicht so einfach. Mit eRIKA werde der Apotheke jedoch tatsächlich ein Gesamtüberblick ermöglicht. „Damit schaffen wir die Voraussetzung, dass der Apotheker seine pharmazeutische Expertise sinnstiftend anwenden kann“, so Grandt.

Straub erhofft sich jetzt, dass alle drei Projekte in die Regelversorgung überführt werden. Aus seiner Sicht ist dies auch zeitnah möglich – wenn zuvor noch einige Voraussetzungen geschaffen werden. So müsste man beispielsweise, um Abrechnungsdaten der Krankenkassen zur Behandlungsunterstützung zu nutzen, deren gesetzlich festgelegte Zweckbestimmung erweitern. Auch ein für den ambulanten und den stationären Sektor geeigneter Standard für die maschinenverarbeitbare Abbildung von Arzneimitteltherapien inklusive deren Dosierung müsste festgelegt und verbindlich gemacht werden.