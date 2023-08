Literatur

[1] Holt A, Strange JE, Nouhravesh N et al. Heart Failure Following Anti-Inflammatory Medications in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus, Journal of the American College of Cardiology 2023, doi: https://doi.org/10.1016/j.jacc.2023.02.027

[2] Schütt K et al. Positionspapier Herzinsuffizienz und Diabetes. Diabetologie 2022;17:277–288