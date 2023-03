Gefährliche Wechselwirkungen – Vorsicht bei Methotrexat mit Metamizol oder Cotrimoxazol

Während in der Fachinformation von beispielsweise „Novalgin Tropfen“ obiger Warnhinweise steht, taucht dieser in der Fachinformation von Methotrexat gar nicht auf. Tatsächlich ist die Komedikation mit MTX bei Metamizol-Gabe laut „Ärztezeitung“ aber wichtigster Auslöser der gefürchteten Agranulozytose. „Ganz bedrohlich wird es bei älteren Patienten, und das sind ja gerade die, denen wir oft anstelle von NSAR Metamizol geben, weil wir es für harmloser halten“, warnte Professor Klaus Krüger, niedergelassener Rheumatologe in München, beim vergangenen Rheumatologie-Kongress laut „Ärztezeitung“.

Ab 80 Jahren sei die Kombination daher tabu. Und bereits ab dem 40. Lebensjahr sei das Agranulozytose-Risiko nahezu verdreifacht, ab dem 80. verachtfacht. Nur bei Patienten unter 18 Jahren soll es nicht erhöht sein. „Die Rate mit fatalem Ausgang liegt bei dieser Komplikation der kombinierten Therapie bei 17 Prozent“, zitiert die „Ärztezeitung“ aus den offiziellen Empfehlungen.