Opioide gegen Rücken- und Nackenschmerzen „kaum zielführend“

Keine Überlegenheit gegenüber Placebo

19 % der Patienten in der Verumgruppe und 15 % in der Placebogruppe nahmen bis Studienende nicht mehr an der Untersuchung teil, sodass nur die Daten von 151 Teilnehmern der Opioid-Gruppe und von 159 Probanden des Placeboarms ausgewertet werden konnten.

Zwischen den beiden Gruppen wurde in Woche 6 kein signifikanter Unterschied bezüglich der Schmerzintensität gefunden. Mit einem mittleren Schmerz-Score von 2,78 in der Opioid-Gruppe versus 2,25 in der Placebogruppe (bereinigte mittlere Differenz = 0,53; 95%-Konfidenzintervall = 0,00 bis 1,07; p = 0,051) konnte kein Vorteil einer Opioid-Gabe gegenüber Placebo gefunden werden.

Auch klagten mehr Probanden in der Verumgruppe (7,5 %) im Vergleich zu den Probanden der Placebogruppe (3,5 %) über Opioid-typische Nebenwirkungen wie Verstopfung. Insgesamt traten unerwünschte Wirkungen aber in beiden Gruppen ähnlich häufig auf: mindestens eine Nebenwirkung erlitten 35 % der Teilnehmer in der Opioid-Gruppe und 30 % unter Placebo.