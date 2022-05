PPI – wer profitiert, wer sollte sie wieder absetzen?

Bei Patienten, die PPI chronisch anwenden müssen, sollte überlegt werden, ob eine einmal tägliche Einnahme genügt. Laut den Autoren wurden PPI in doppelter Dosierung in keiner RCT untersucht, dennoch nehmen 15 Prozent der PPI-Anwender diese höher dosiert ein. Da hochdosierte PPI nur bei sehr wenigen Indikationen gerechtfertigt seien (z. B. dem sehr seltenen Zollinger-Ellison-Syndrom), sollte eine Dosisreduzierung bei den meisten hochdosierten Patienten erwogen werden. So konnten in einer Studie mit 117 GERD-Patienten, die zunächst höhere PPI-Dosen als die Standarddosen eingenommen hatten, 80 Prozent auf die Standarddosis eingestellt werden, ohne dass sich ihr Zustand signifikant verschlechterte. „Daher kann eine Deeskalation der PPI-Dosis bei GERD für die Mehrheit der Patienten wirksam sein“.