Wie weit sind mRNA-Grippeimpfstoffe?

Universeller Grippeimpfstoff in präklinischer Phase

Dem Verband forschender Arzneimittelhersteller zufolge arbeitet unter anderem auch Arcturus, teilweise in Zusammenarbeit mit CSL Behring, an einem pandemischen und saisonalen Grippeimpfstoff auf mRNA-Basis, allerdings befindet sich der Kandidat LUNAR-FLU derzeit erst in der vorklinischen Entwicklung. Ebenfalls in der präklinischen Phase soll ein Grippeimpfstoffkandidat von CSL Seqirus sein, der laut vfa eine „selbstampflifizierende mRNA, bicistronisch (d. h. kodierende Sequenzen für die Proteine Hämagglutinin und Neuraminidase in der gleichen mRNA)“ enthält. Und die University of Pennsylvania hat sich einen universellen mRNA-Grippeimpfstoff zum Forschungsziel gesetzt, der für die „Hämagglutinine aller 20 bekannten Influenza-A- und B-Subtypen“ kodieren soll (vorklinische Entwicklung) [1].