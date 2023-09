Start der COVID-19-Impfsaison

Es gibt nur wenige richtige Kontra­indikationen, die eine Impfung gegen COVID-19 verbieten. Dazu gehören Allergien gegen Bestandteile der COVID-19-Impfstoffe sowie allergische Sofortreaktionen nach der ersten Impfung mit einem COVID-19-Vakzin. In der Regel kann bei Personen, die mit einem der Impfstofftypen (mRNA, vektorbasiert oder proteinbasiert) nicht geimpft werden können, auf einen anderen Impfstofftyp ausgewichen werden. Es empfiehlt sich die Vorstellung in einem allergologischen Zentrum.

Weitere Ausschlusskriterien sind schwere, akute Erkrankungen und Infektionen mit Temperaturen über 38,5 °C. Bei fieberhaften Infekten sollte mit der Corona-Impfung gewartet werden, bis das Fieber abgeklungen ist. Eine Erkältung oder eine gering erhöhte Temperatur unter 38,5 °C sind kein Grund zur Verschiebung des Impftermins.

Eine vorläufige Kontraindikation besteht, wenn eine andere Impfung mit einem Lebendimpfstoff innerhalb von zwei Wochen vor und nach der COVID-19-Impfung erfolgt oder geplant ist (Notfallimpfungen ausgenommen). In der SOP „Durchführung der COVID-19-Schutzimpfung in der öffentlichen Apotheke“ der Bundesapothekerkammer (BAK) wird zudem angeraten, in folgenden Fällen von einer Impfung in der Apotheke abzusehen und den Patienten an einen Arzt zu verweisen: