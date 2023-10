Lange Nacht des Impfens – ein voller Erfolg

In allen drei Apotheken hatten Interessierte im Vorfeld Impftermine buchen können, es sind aber auch einige spontane Impfkandidaten vorbeigekommen, die nach Möglichkeit mitversorgt wurden. 30 Personen wurden so in der Eulen-Apotheke (Unna) geimpft, mehr als 20 in der Orion Apotheke (Dortmund) und 85 in der Privilegierten Adler-Apotheke (Hamburg).

Besonders gefragt war in der Eulen-Apotheke die COVID-19-Impfung, berichtet Apothekerin Marion Schwalk. In der Privilegierten Adler-Apotheke haben sich mehrere Impfkandidaten, die nur eine Impfung gebucht hatten, vor Ort dann entschieden, gleich beide angebotenen Impfungen durchführen zu lassen, erzählt Apothekerin Heike Gnekow. Wegschicken müssen habe man in der Orion Apotheke niemanden: Die Menschen hätten sich vorab gut informiert, für wen welche Impfung infrage kommt und auch nur entsprechende Impftermine gebucht, berichtet PTA Mareike Potthast.

Geringer Aufwand, großer Erfolg

Auch der Organisationsaufwand hielt sich in den Apotheken in Grenzen. Alle drei Apotheken bieten Impfungen ohnehin regelmäßig an, sodass die Räumlichkeiten vorhanden und die Abläufe vertraut waren. In der Eulen-Apotheke waren zwei Impfapotheker:innen im Einsatz, in der Orion Apotheke ebenso, unterstützt durch eine PTA, die sich um anfallende Schreibarbeit kümmerte. In der Privilegierten Adler-Apotheke gab es obendrein noch Loungemusik und einen Ausschank. „Die Impflinge waren allesamt glücklich und dankbar und den Kolleg:innen hat es richtig Spaß gemacht!“, resümiert Gnekow. Für eine zweite Auflage der „Langen Nacht des Impfens“ fänden sich also sicher auf allen Seiten viele Interessenten.