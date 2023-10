Karikó und Weissman – mRNA-Forschung mit Nobelpreis gewürdigt

Diesen Herausforderungen nahmen sich Katalin Karikó und Drew Weissman in gemeinsamen Forschungsarbeiten an der Universität Pennsylvania an. Die 1955 in Szolnok (Ungarn) geborene Karikó hatte zuvor zu der Biochemie von RNA gearbeitet, der 1959 in Lexington (Massachusetts, USA) geborene Weissman brachte einen immunologischen Forschungshintergrund mit.

Unterschied Basenmodifikationen

Gemeinsam fanden sie heraus, dass die Ursache des erwähnten Problems in den Basen der mRNA-Moleküle lag. Die vier Basen A, U, G und C können in humaner mRNA auch in modifizierter Form vorliegen, in der in-vitro erzeugten mRNA war dies hingegen nicht der Fall. Tauschten die Forschenden in den künstlich erzeugten mRNA-Molekülen beispielsweise Uridin durch Pseudouridin aus, unterblieb die Aktivierung des toll-like-Rezeptors durch das synthetische Molekül und damit auch die nachgelagerte inflammatorische Antwort. Weiterhin stieg die Proteinausbeute unter der Verwendung der mRNA-Moleküle mit modifizierten Basen.

Mit diesen Forschungsergebnissen legten Karikó und Weissman zu Beginn der 2000er Jahre die Grundlage für die schnelle Entwicklung von passenden mRNA-Vakzinen zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie.

Diese Impfstoffe werden vermutlich nicht das einzige Anwendungsgebiet bleiben. Intensiv geforscht wird an weiteren präventiven Impfstoffen gegen Infektionskrankheiten auf mRNA-Basis, sowie an therapeutischen Vakzinen gegen Krebserkrankungen und an therapeutisch einsetzbaren Proteinsystemen.