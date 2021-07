Nun könnten Grippeimpfstoffe bald mit der derzeit wohl heißesten Impfstofftechnologie aufwarten: Moderna informierte am 7. Juli, den ersten Probanden in einer Phase-1/2-Studie mit mRNA-1010 geimpft zu haben. mRNA-1010, der quadrivalente Influenzaimpfstoffkandidat von Moderna – er adressiert die vier von der WHO empfohlenen Grippevirusstämme A(H1N1), A(H3N2) und die beiden B-Linien Victoria und Yamagata – kommt damit in die klinische Phase. Und Moderna erfüllt sein Versprechen, noch in diesem Jahr mit den klinischen Untersuchungen seines mRNA-Grippeimpfstoffs beginnen zu wollen.