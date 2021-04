Grippeimpfstoffe auf mRNA-Basis?

Die meisten Grippeimpfstoffe entstehen nach wie vor in Hühnereiern. Die hauptsächlichen Nachteile: Die mehrmonatige Herstellung – man kann bei Knappheit oder neuen Grippeviren nicht schnell neue (passende) Grippeimpfstoffe nachproduzieren – und die Eiadaption von humanen Grippeviren an aviäre Wirte. Zudem liegt die Impfwirksamkeit meist nicht höher als 40 bis 60 Prozent, in vielen Saisons schützten die Grippeimpfstoffe sogar noch weniger, in der Grippesaison 2017/18 lag die Impfeffektiviät bei gerade einmal 15 Prozent, in der darauffolgenden Saison 2018/19 gab das RKI die Impfeffketivität mit 21 Prozent an.