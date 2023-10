Ozempic Fälschungen – Nachgefragt beim BfArM

Im Fall der Ozempic®-Fälschungen, sind Apotheken mitten im Geschehen. Gleich in der ersten Pressemeldung zum Thema hieß es, dass von Anwender:innen identifizierte Fälschungen umgehend in die nächste Apotheke gebracht werden sollen. Was im Ernstfall dort damit geschehen sollte, war der Meldung nicht zu entnehmen. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) rät, verdächtige Produkte „umgehend zu quarantänisieren“ und „die zuständigen Überwachungsbehörden zu informieren“. Weiterhin hält das Bundesinstitut Apothekenteams an, „bis auf Weiteres vor der Abgabe des Arzneimittels an Patientinnen und Patienten die Primärverpackung auf ihre Echtheit zu prüfen“. Hierfür ist ein Öffnen des Umkartons und ein Vergleich der Pens mit Fotomaterial erforderlich.