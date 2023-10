Gefälschtes Ozempic hat ersten Krankenhausaufenthalt zur Folge

In der vergangenen Woche haben Ozempic-Fälschungen für Schlagzeilen gesorgt. Was genau die gefälschten Produkte enthalten, ist weiterhin nicht bekannt. Dennoch wurde seit Bekanntwerden in Deutschland vor einer „erheblichen Gesundheitsgefährdung“ durch die Pens gewarnt. In Österreich hat jetzt eine Fälschung zu einem Krankenhausaufenthalt geführt.